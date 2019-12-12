Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde...
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.
12.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:07
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA