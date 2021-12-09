ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıklıgöl ziyareti Kılıçdaroğlu'nun balıklara yem atması ve dilek tuttuğunu söylemesi Kılıçdaroğlu'nun Balıkgöl yerleşkesindeki ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıklıgöl ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun balıklara yem atması ve dilek tuttuğunu söylemesi
Kılıçdaroğlu'nun Balıkgöl yerleşkesindeki ziyaretleri
Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti.