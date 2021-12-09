ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti - Haberler
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ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıklıgöl ziyareti Kılıçdaroğlu'nun balıklara yem atması ve dilek tuttuğunu söylemesi Kılıçdaroğlu'nun Balıkgöl yerleşkesindeki ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıklıgöl ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun balıklara yem atması ve dilek tuttuğunu söylemesi

Kılıçdaroğlu'nun Balıkgöl yerleşkesindeki ziyaretleri

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

ŞANLIURFA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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