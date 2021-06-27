ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor
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ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yağ sanayisine katkı sağlamak ve nöbetleşe ekimle verimi artırmak amacıyla yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon 18 bin ton rekolte bekleniyor.

Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yağ sanayisine katkı sağlamak ve nöbetleşe ekimle verimi artırmak amacıyla yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon 18 bin ton rekolte bekleniyor.

Alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 1 milyon 663 bin 862 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütülüyor. Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan işletmede arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor.

Teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmede, tohumluk hububatın yanında yazlık yağ bitkileri de yetiştirilerek ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlanıyor.

Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiminin yapıldığı işletmede, her yıl daha fazla arazi suyla buluşturularak ayçiçeği üretiminin daha fazla alana yayılması hedefleniyor.

"Küspesi hayvanların yem ihtiyacında kullanılıyor"

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, güzlük hububat ekiminin yanında arazilerin tüm yıl kullanılması amacıyla yazlık yağ bitkileri ekimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle ekimini yaptıkları ayçiçeğinin yağ endüstrisi için çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Ayçiçeği hem ülkemizin yağ ihtiyacının karşılanmasında hem de yağı çıkarıldıktan sonra küspesiyle de hayvancılığın yem ihtiyacında kullanılmaktadır. Her yıl aynı tarlada üst üste aynı ürün (mercimek-mercimek, buğday-buğday) yetiştirmektense ot ile mücadelede daha faydalı olduğu için münavebe amaçlı ekimini gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Dönümde 300 kilogram verim bekleniyor

Altıparmak, geçen yıl 55 bin dönüm alanda üretimini yaptıkları ayçiçeğinin bu yıl 63 bin dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl rekoltede büyük artış beklediklerini kaydeden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Bu yıl üretimini yapacağımız 63 bin dönüm ayçiçeğinden 18 bin ton ürün beklemekteyiz. Geçen yıl dönüme 250 kilogram ürün aldık, bu yıl 300 kilogram verim beklemekteyiz. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeği ekiliş alanlarını 100 bin dönüm alana çıkarmayı planlamaktayız. Ürünün Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışını tüm sanayicilerimize duyurarak yapıyoruz. Sanayicilerimiz yurt dışından almak yerine bizim ürünümüzü tercih ediyorlar. Ürünümüz yerli ürün olduğu için büyük rağbet görmektedir. İhale yoluyla yapılan satışa Gaziantep, Adana, Çorum hatta Trakya illerindeki sanayicilerimiz katılmaktadır. Bu anlamda talep çok fazla."

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
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