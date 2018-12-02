Şanlıurfa Ceylanpınar'da Taşkın Nedeniyle Köprüler Tahrip Oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, derelerin taşmasına köprü ve yolların kapanmasına neden oldu.

Ceylanpınar'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur Ceylanpınar-Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan 10 metre yüksekliğindeki köprüyü sular altında bıraktı. Çırpı deresinin taşmasına yol açan yağışların ardından yaklaşık 8 saat ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.