ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK(Tür: Yurt)
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
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