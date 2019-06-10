ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK(Tür: Yurt)

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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