ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
Ceylanpınar'da kaza 1 yaralıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Ceylanpınar-Kızıltepe karayolu üzerinde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 06 LMS 83 plakalı araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet G. ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Son Dakika Haberleri