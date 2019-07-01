ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını
Ceylanpınar'da anız yangınıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.
Ceylanpınar'da anız yangını
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.
Ceylanpınar TİGEM müdürlüğüne bağlı Akrepli işletmesi karşısında yer alan sınır hattında meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.
Kaynak: DHA
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