ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını

Ceylanpınar'da anız yangını

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.

Ceylanpınar TİGEM müdürlüğüne bağlı Akrepli işletmesi karşısında yer alan sınır hattında meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.

Kaynak: DHA