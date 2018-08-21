Şanlıurfa Çadır Kentte Bayram Sevinci

Çadır kentte bayram sevinci

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve yaşamlarını Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan çadır kentte sürdüren Suriyeliler, hep birlikte bayram namazı kılıp, barış dileğinde bulundu.

Akçakale'de bulunan 23 bin kişinin yaşadığı Süleymanşah Konaklama Tesisinde bulunan Suriyeliler, bayram sabahı boş alana serilen halılar üzerinde hep birlikte bayram namazı kıldı. Namaz sırasında Suriyeliler, ülkelerinde biran önce barışın sağlanarak huzurun hakim olması için dua etti. Doğduğu topraklar dışında son bayram namazı kılmayı arzuladıklarını anlatan Suriyeliler, daha sonra birbirleriyle ve ardından çadırdaki aileleriyle bayramlaştı.