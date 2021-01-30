ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:59

Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 tedbirleri

Sokağa çıkma kısıtlaması

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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