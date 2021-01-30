ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.