ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:59
Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 tedbirleri
Sokağa çıkma kısıtlaması
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü