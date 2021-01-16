ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
16.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:32
Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü