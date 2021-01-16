ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

16.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:32

Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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