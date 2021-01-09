ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
09.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:42
Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç
Belediye ekiplerinin çalışmaları
Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü