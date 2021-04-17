ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
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ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Viranşehir'de boş cadde ve sokaklar Sokakları temizleyen işçiler Kapalı iş yerleri Fırında ekmek yapan çalışanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Viranşehir'de boş cadde ve sokaklar

Sokakları temizleyen işçiler

Kapalı iş yerleri

Fırında ekmek yapan çalışanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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