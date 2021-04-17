ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Viranşehir'de boş cadde ve sokaklar Sokakları temizleyen işçiler Kapalı iş yerleri Fırında ekmek yapan çalışanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Viranşehir'de boş cadde ve sokaklar
Sokakları temizleyen işçiler
Kapalı iş yerleri
Fırında ekmek yapan çalışanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ