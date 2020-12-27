ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
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ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı

27.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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