Şanlıurfa Büyükşehir Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TVF 1.Ligde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TVF 1.Ligde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımında transfer çalışmaları sürüyor. Sezona erken başlamak isteyen takım, Baş antrenör Behzat Uludağ ve Yardımcı Antrenör Yunus Suluntay ile yıla devam diyerek transfer çalışmalarının startını vermişti. İç transferde orta oyuncusu Çağlar Göksu ve pasör Hamza güzel ile yeniden sözleşme imzalayan takım, dış transferde geçtiğimiz yıl Kızıltepe sporun Efeler Ligine çıkmasında önemli rol oynayan libero Mete Bostanoğlu ile bir yılık anlaşma sağladı. Takımda transfer çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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