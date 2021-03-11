Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor

11.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:31
Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı görüşmeleri, meclis başkan vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı görüşmeleri, meclis başkan vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Mart ayı çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayı oturumları için bir araya gelen meclis üyeleri gündem maddelerini görüşerek karara bağlanması için görüşmelerini sürdürüyor. Meclis başkan vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantılarının Mart ayı görüşmelerinde yazılı gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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