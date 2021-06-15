Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda ligde kalma mutluluğu yaşanıyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda ligde kalma mutluluğu yaşanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda ligde kalma mutluluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da kümede kalmanın sevinci yaşanıyor.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da kümede kalmanın sevinci yaşanıyor.

Takımın antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Yalova ve Bursa'da oynanan maçlar sonunda 19 puanla ligi 10'uncu sırada tamamladıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Maçlar öncesi büyük bir ciddiyetle çalışmalarımızı tamamladık ve Yalova'da düzenlenen 1. etap müsabakalarında iyi sonuçlar almayı başardık. 2. etap maçlarında iyi sonuçlar elde ederek play-off hedefimize ulaşmak istiyorduk ama çok şanssız yenilgiler alınca hedefimizden uzaklaştık. Tek tesellimiz ligde kalmamız oldu. Takımımızın önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olması ise bizi sevindiriyor. Çünkü bu ligde kalabilmek da önemli bir başarıdır. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir transfer dönemi geçirip, hedefimiz olan play-off maçlarını oynamak ve kentimizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda ligde kalma mutluluğu yaşanıyor - Haberler Spor
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