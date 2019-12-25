Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

25.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:34

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, ligin ilk yarısını istediklerine yakın bir yerde bitirdiklerini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 galibiyet alarak 17 puanla ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladıklarını söyledi.

Devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yıl hedefimiz olan Avrupa kupasına katılabilmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Sezona kötü başladık ve ilk 3 maçımızı kaybettik. Daha sonra toparlanarak galibiyetler almaya başladık ve devreyi 8. sırada bitirdik. Lige verilen ara dolayısıyla oyuncularımıza hafta sonuna kadar izin verdik. Hafta sonu toplanarak çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyerek hedefimize ulaşmak ve kentimizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA