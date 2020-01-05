Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yüzme kursu
Haberler » Güncel » Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yüzme kursu - Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yüzme kursu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul çağındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başlatıldı.

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yüzme kursu

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul çağındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve ile Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında büyükşehir belediyesi, bünyesindeki kapalı yüzme havuzlarında bir ay boyunca 8 seans şeklinde çocuklara yüzme kursu verecek.

Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde verilecek kursa ilkokul çağındaki tüm çocuklar davet edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler