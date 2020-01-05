Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yüzme kursu

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul çağındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında büyükşehir belediyesi, bünyesindeki kapalı yüzme havuzlarında bir ay boyunca 8 seans şeklinde çocuklara yüzme kursu verecek.

Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde verilecek kursa ilkokul çağındaki tüm çocuklar davet edildi.

Kaynak: AA