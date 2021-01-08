Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden uyarı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ismi kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde cep telefonlarına gönderilen mesajlara vatandaşların itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle belediyenin ismi kullanılarak 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü