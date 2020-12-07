Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden bir şahsın sosyal medya hesabının engellenmesine yönelik açıklama Açıklaması
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden bir şahsın sosyal medya hesabının engellenmesine yönelik açıklama Açıklaması

07.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:58
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden bir şahsın sosyal medya hesabının engellenmesine yönelik açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan bir kişinin sosyal medya hesabının engellenmesiyle ilgili şahsın hesabının şahsi emelleri için haksız, kışkırtıcı, suçlayıcı, haksız ve gerçeğe aykırı yorumlar yapması nedeniyle...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan bir kişinin sosyal medya hesabının engellenmesiyle ilgili şahsın hesabının şahsi emelleri için haksız, kışkırtıcı, suçlayıcı, haksız ve gerçeğe aykırı yorumlar yapması nedeniyle engellendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şahsın 26 Haziran 2020'de sosyal medya hesabından "Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapmasından ve o kazada hayatını kaybedenlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini sorumlu tutmasıdır." paylaşımında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin aynı tarihte büyükşehir belediye başkanının sosyal medya hesabının altına, kazanın ve kazada hayatını kaybedenlerin müsebbibini belediye olarak gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs haddini aşan bir tavırla 'Yazıklar olsun sizlere' benzeri paylaşımlarla toplumsal tahriklerde bulunmuştur. Şahıs İŞKUR'da işe başlamış, iş süresi sona ermiştir. Belediye Başkanımız Şanlıurfalı hemşerilerimiz için yürüttüğü birçok istihdam projesi ve oluşturduğu istihdam birimi üzerinden vatandaşların iş talepleriyle yakından ilgilenmektedir. Şahsın asıl amacı kaza nedeni ile hayatını kaybedenlerin yakınlarını kendi şahsi emellerine alet ederek; kışkırtıcı, suçlayıcı, haksız ve gerçeğe aykırı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaktır. Bu tür fevri ve tehlikeli söylemlerin önüne geçmek adına hesap engellenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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