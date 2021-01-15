Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince nar fidanı dağıtılacak
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince nar fidanı dağıtılacak

15.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:58
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince nar fidanı dağıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarımsal üretime yönelik destek kapsamında nar fidanı dağıtılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarımsal üretime yönelik destek kapsamında nar fidanı dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Akçakale'deki fidan üretim tesislerinde ürettiği nar fidanlar, vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda dağıtılacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bitki Üretimi Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde dağıtımı yapılacak olan nar fidanları 10'lu deste şeklinde çıplak köklü olarak teslim edilecek.

Nar fidanı almak isteyen vatandaşların http://app.sanliurfa.bel.tr/fidan/ web sayfasına girerek istenilen bilgileri yazdıktan sonra kaç adet nar fidanı talebinde bulunduklarını belirtmeleri gerekiyor.

Vatandaşların 5 Şubat 2021 tarihine kadar internet ortamından başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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