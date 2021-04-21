Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan yollarda, güvenliği artıracak düzenlemeler yapıyor.

Bu kapsamda belediye, Eyyübiye ilçesi TOKİ Batıkent Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın