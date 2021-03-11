Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanan yollarda, güvenliği artıracak düzenlemeler yapıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yapımı tamamlanan yollarda daha güvenli bir sürüşün gerçekleştirilmesi amacıyla çizgi çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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