Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde çocukların hizmetine sunduğu, içerisinde çeşitli aktivitelerin yer aldığı kültür sanat atölyesine gelen özel öğrenciler, düzenlenen aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler gönüllerince eğlenirken birbirinden farklı aktivitelerle farklı deneyimler yaşadı.

Etkinlik alanında bulunan palyaçolarla oyunlar oynayan çocuklar, resim boyama, yüz boyama, dart ve satranç gibi etkinliklere katılırken müzik eşliğinde çeşitli oyunlar da oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme