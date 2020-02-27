Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışması
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, besicilik yapılan bölgelerde ilaçlama çalışması başlattı.

27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:44
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

Büyükşehir Belediyesi, besicilik yapılan bölgelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçesinde bulunan mağaralar bölgesinde, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele kapsamında besiciliğin yapıldığı bölgede ilaçlama çalışması yapıldı.

Vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, mağaralar bölgesinde yaklaşık 300 kamyon dolusu atık gübreyi temizlendi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, larvalarla mücadele kapsamında merkez ilçelerdeki mağaralarda da temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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