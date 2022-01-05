Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan'da yaptırdığı kütüphane tamamladı - Haberler
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan'da yaptırdığı kütüphane tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan'da yaptırdığı kütüphane tamamladı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Hilvan ilçesinde yaptırılan kütüphane tamamlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Hilvan ilçesinde yaptırılan kütüphane tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentte büyükşehir belediyesinin eğitime yönelik desteklerini sürüyor. Bu kapsamda Hilvan ilçesinde 2 katlı olarak inşa edilen kütüphanenin iç tasarımı da ders çalışmaya gelecek vatandaşlar için özel olarak dizayn edildi. Kütüphane içerisinde gençlerin faydalanacağı alanların yanında çocuk kütüphanesi de yer alıyor.

Ayrıca kütüphanenin çevresindeki 12 dönümlük alana Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent park çalışması başlatıldı.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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