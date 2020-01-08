Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti
CANLI YAYIN: TürkAkım'da vanalar açılıyor! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti - Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema gösterimi düzenlendi.

08.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:40
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema gösterimi düzenlendi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gençleri geleceğe hazırlarken bir yandan da sosyal yaşantısına katkı sağlıyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte hazırlanan proje kapsamında Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Cengiz Topel İlkokulunda eğitim gören 200 öğrenci, sinema filmi izledi.


Başlatılan çalışmalardan mutlu olan öğrenciler, etkinliği gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler