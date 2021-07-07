Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçılara destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Atatürk Barajı Gölü'nde sürdürülen balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Atatürk Barajı Gölü'nde sürdürülen balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri, hem balıkçılığı desteklemek hem de geçimini bu yolla sağlayan yüzlerce balıkçının can güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştiriliyor.

Belediye ekipleri, gölet üzerindeki tekneleri kayıt altına alarak gerekli prosedürleri yerine getirenlere ruhsat ve izin belgeleri çıkarıyor, tekneleri kullananlara ise kaptanlık eğitimleri veriyor.

Balıkçılar, destek ve çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü