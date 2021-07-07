Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçılara destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçılara destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçılara destek
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Atatürk Barajı Gölü'nde sürdürülen balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Atatürk Barajı Gölü'nde sürdürülen balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri, hem balıkçılığı desteklemek hem de geçimini bu yolla sağlayan yüzlerce balıkçının can güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştiriliyor.

Belediye ekipleri, gölet üzerindeki tekneleri kayıt altına alarak gerekli prosedürleri yerine getirenlere ruhsat ve izin belgeleri çıkarıyor, tekneleri kullananlara ise kaptanlık eğitimleri veriyor.

Balıkçılar, destek ve çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kartal Tibet Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden balıkçılara destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:37:31. #1.15#

title