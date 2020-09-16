Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meydan ve trafoları "renklendiriyor"
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meydan ve trafoları "renklendiriyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde meydan ve trafolarını sosyal hayatı anlatan temalar kullanılarak boyuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meydan ve trafoları
16.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde meydan ve trafolarını sosyal hayatı anlatan temalar kullanılarak boyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğini bozacak, gözü yorabilecek noktalara sanatsal dokunuşlar yapılıyor. Bu kapsamda kent merkezinde trafo, duvar ve zemin boyama işleri titizlikle devam ediyor.

Trafo, duvar ve zemin gibi alanlara Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kent estetiğine uygun sanatsal resim ve boyamalar yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Rabia Meydanı'nda koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür amacıyla "#minnettarız" yazılı bir boyama çalışması yaptı.

Ekipler, kentin ana arterlerinden Emniyet Caddesi, Haleplibahçe, Balıklıgöl Kavşağında ve GAP Arena Stadyum Caddesinde korona virüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili kontrollü hayatı konu alan görseller çalıştı.

Kaynak: AA

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