Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maske dağıttı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maske dağıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa ücretsiz maske dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maske dağıttı
04.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:38

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa ücretsiz maske dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, pasaj esnafına sosyal mesafe ve maske takmanın önemine ilişkin uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

Pasaj esnafı da maske için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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