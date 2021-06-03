Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurduğu Atölyelerde Hayat Boyu Öğrenmeyi Ön Planda Tutuyor

İnsanların bir araya gelerek hayal güçlerini, el becerilerini ve grup çalışması yeteneklerini sergileyebilecekleri atölyeleri halkın hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu atölyelerde hayat boyu öğrenmeyi ön planda tutuyor.

İnsanların bir araya gelerek hayal güçlerini, el becerilerini ve grup çalışması yeteneklerini sergileyebilecekleri atölyeleri halkın hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu atölyelerde hayat boyu öğrenmeyi ön planda tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen workshop etkinlikleri, başta kültür ve sanat temalı konular olmak üzere kadınların pek çok alanda bilgi ve deneyim sahibi olmalarına olanak sağlıyor. Eğitici ve keyifli bir sosyalleşme deneyimi yaşatan uzman eğitimci ve sanatçılar tarafından yüz yüze olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, pek çok konuda zengin bir bilgi ve deneyim sağlıyor.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker gerçekleştirilen çalışmalarla kadınların sosyal hayatın içerisinde kaldığını ve el emeği ile üretmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. BİHA

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Kaynak: Habermetre