Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat atölyesine gelen özel çocukları misafir etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinde çocukların hizmetine sunduğu, içerisinde çeşitli aktivitelerin yer aldığı kültür sanat atölyesine gelen özel gereksinimli öğrenciler, düzenlenen aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinde çocukların hizmetine sunduğu, içerisinde çeşitli aktivitelerin yer aldığı kültür sanat atölyesine gelen özel gereksinimli öğrenciler, düzenlenen aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir alışveriş merkezi içerisinde kurmuş olduğu çocuk etkinlik alanında düzenlediği sanatsal aktivitelerle çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde özel eğitim gereksinimi taşıyan öğrenciler gönüllerince eğlenirken birbirinden farklı aktivitelerle farklı deneyimler yaşadı.

Etkinlik alanında bulunan palyaçolarla oyunlar oynayan çocuklar, resim boyama, yüz boyama, dart ve satranç gibi etkinliklere katılırken müzik eşliğinde çeşitli oyunlar da oynadılar.

Özel bir eğitim kurumunda çalışan ve öğrencilerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kültür ve sanat atölyesine getiren öğretmenler özel gereksinimli öğrencilerin açılan etkinlik alanında doyasıya eğlendiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini belirterek böylesi güzel bir hizmeti sunan herkese teşekkür ettiler. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre