Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kooperatifçilik eğitimi verdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kadın destek merkezlerinde birim sorumlularına yönelik kooperatifçilik eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler Derneği (LEAP) Türkiye Sorumlusu Emel Demirel Andrews, tarafından kooperatifçilik konusunda eğitim verildi.

Yöresel ürünlerin pazarlanmasında önemli bir rol oynayan kooperatifleşme konusunda bilgi veren Demirel, kooperatifçiliğin önemini anlattı.

Kadın destek merkezleri birim sorumlularına yönelik düzenlenen eğitim semineri soru cevap bölümüyle sona erdi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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