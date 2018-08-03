Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Azerbaycan'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Burada işadamları ile bir araya gelen Çiftçi, iki ülke arasındaki ticari ve turizm alış verişinin daha da gelişmesi gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Azerbaycan hükumetinin daveti üzerine bir dizi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Buradaki temaslarına ilk olarak Türk Şehitliğini ziyaret ederek başlayan Başkan Nihat Çiftçi, ardından 2003 yılında hayatını kaybeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Başkan Çiftçi ziyaretleri kapsamında daha sonra Azerbaycan MÜSİAD Temsilciliğine geçti. Burada iş adamları ile görüşme gerçekleştiren Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın iş adamlarına sağladığı olanakları belirterek, bölge sanayisi hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa ile Bakü arasındaki ticari, kültür ve turizm ihracatı konularının ağırlıkta olduğu görüşmede Başkan Çiftçi, "Tek millet iki ülke arasında gönül köprüsü kurmak temel görevimizdir. Bu köprü insani, ticari ve iki ülkenin her türlü menfaatine ilişin konular olarak gelişmemizi sağlayacaktır" dedi.

Çiftçi, iş adamları görüşmelerine Türkiye ve Avrasya İşadamları Birliği Başkanı Hüseyin Büyük Fırat ile devam etti. Aynı konuların ele aldığı görüşmelerden sonra Başkan Çiftçi, Azerbaycan Göç İdaresi Bakanı Röhşen Rzayev ile bir araya geldi. Göçmenlerle ilgili sorunların ele alındığı buluşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Çiftçi, "Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli göçmen kardeşimiz var. Suriye'de meydana gelen savaş nedeniyle Türkiye, Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yapıyor. 524 bin Suriyeli göçmen ile Türkiye'de Şanlıurfa ilk sırada. Ziyaretten çok çok memnun oldum. Gönülden gönüle köprü kuruluyor. Biz iki ülke, tek milletiz. Aynı acıyı paylaştık, aynı hislerle güldük ve her zaman hislerimiz ve duygularımız aynı oldu. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Şanlıurfalı hemşehrilerimin selamlarını iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Çiftçi temaslarına Azerbeycan Abşaron Valisi İrade Gülmenmedovay zile devam etti. - ŞANLIURFA