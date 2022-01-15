Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den su zammı iddiasına yanıt - Haberler
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den su zammı iddiasına yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den su zammı iddiasına yanıt
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, son zamanlarda suya yüzde 50 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, son zamanlarda suya yüzde 50 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı yazılı açıklamada, su zammı ile ilgili haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yalan ve iftiralara halkımız artık inanmamaya başladı. Kendilerine inanılmayınca artık şahsımın fotoğrafını kullanıp yalanlarını yine şahsım üzerinden dillendirmeye başladılar. Konu hakkındaki iddiaları ve yapılan asılsız paylaşımlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulundum. Bu yalanları üretenlerin, iftiraları atanların köklerine kadar ineceğiz. Yalan ve iftiralarla memleketin önünü kesmeye kimsenin hakkı yoktur. İdarecileri karalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Yalan ve iftiralarla bizlerden bir taviz de alamayacaklar."

Beyazgül, ayrıca Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın kamulaştırma çalışmalarının ise devam ettiğini ve en kısa zamanda tamamlanarak, burayı yeşil alan olarak düzenleyeceklerini belirtti.

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, son zamanlarda suya yüzde 50 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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