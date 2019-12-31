Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den yeni yıl mesajı

31.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:22

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Beyazgül, mesajında, yeni yılda birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa için planladıkları projeleri gerçekleştirmek için kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mesajında şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, yeni ümitler ve umutlar demektir. Hemşehrilerimizin gönlündeki güzel umutların gerçekleşmesini diliyorum. Bu yeni yılda güzellikler içerisinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik içerisinde birlikte güzel bir yaşam diliyorum. Başlangıcından itibaren ümitlerimizi devam ettirerek yürüyüşümüzü devam ettirmeyi diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA