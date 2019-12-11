Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Bağlar Belediyesine ziyaret
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Bağlar Belediyesine ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:18
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Bağlar Belediyesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye Başkanı 'nu ziyaret etti.


Makamda gerçekleşen görüşmede Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşen Beyazgül, ilçede yürütülecek çalışmalarda başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu da komşu ve kardeş şehirler olan Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki hizmet işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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