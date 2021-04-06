Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beyazgül, mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele'den bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ile eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen, Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine tanıklık eden ve destek veren bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğini ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının geleceğin gazetecileri, muhabirleri ve kameramanları için bir okul olma görevini layıkıyla yürüteceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en saygın haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyorum. Tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerken bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın mensuplarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü