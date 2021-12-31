Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, öğrencilerle bir araya geldi
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Beyazgül ile beraberindekiler, Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Belediye çalışmalarını anlatan Beyazgül, öğrencilere ve gençlere yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Beyazgül, öğrencilere kitap hediye etti.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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