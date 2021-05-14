Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşını Filistin için bağışladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşını Filistin için bağışladı.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Beyazgül beraberindekilerle derneği ziyaret etti.

Bir maaşını Filistin için bağışlayan Beyazgül, imkanı olanların gücü nispetinde parayla, olmayanların da dualarla destek vermelerini istedi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila ise ziyaretinden ve desteğinden dolayı Beyazgül'e ve ekibine teşekkürlerini ileterek, Filistin atkısı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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