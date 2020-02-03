Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama
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Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklamaŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

03.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:43
Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 aylık fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Opersyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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