ŞANLIURFA Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralıŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Güneş aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulkadir (15), Ökkeş (19), Mehmet (22), Fehmi (32) ile Ahmet Güneş (47) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Güneş'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA