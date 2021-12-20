ŞANLIURFA-BİRECİK MEZRA GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

ŞANLIURFA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Şanlıurfa-Birecik Mezra Göleti İkmal'inin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 2890 dekar tarım arazisi su ile buluşacak. Dipsavak, Dolusavak, Gölet gövde dolgusu, topuk betonları, kurb betonları ve Vana odası ulaşım yolu imalatları tamamlandı. Püskürtme betonu menbran ve kret üstündeki parapet duvarıimalatlarına devam ediliyor. Şanlıurfa-Birecik Mezra Göletinintemelden yüksekliği 33 m, kret uzunluğu 330 m ve rezervuar hacmi 3, 131 milyon m³.

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