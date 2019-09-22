Şanlıurfa Beyazgül ile çağ atlıyor

22.09.2019 14:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 1 Nisan'da görevi devralmasının ardından belediyecilikte adeta çağ atlayan Şanlıurfa, her geçen gün daha modern ve yaşanabilir bir kent haline geliyor.



Göreve gelir gelmez hızlıca ekibini oluşturan, kendisi başta olmak üzere tüm ekibiyle 7/24 saat sahada Şanlıurfalıların hizmetinde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentin kangren olmuş sorunlarına teker teker çözüm üretiyor.



Beyazgül "ilklerin ve enlerin başkanı" oluyor



Alt ve üstyapıdan park-bahçeye, çevre korumadan hijyene, ulaşımdan kırsal yollara, Eski Urfa'dan yeni imar ve şehirciliğe, Göbeklitepe'den tarihe ve turizme, fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilikte birçok alanda Şanlıurfalılara yepyeni hizmetler sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da "İlklerin ve Enlerin Başkanı" olarak anılmaya başlandı.



Karakoyun köprülü kavşağında viyadük inşaatı başladı



Şanlıurfa'da tasfiye nedeniyle önceki dönem yapımına ara verilen Karakoyun Köprülü Kavşağını hızlıca tamamlayarak Şanlıurfalıların hizmetine sunmanın heyecanı ile bölgede seferberlik başlatan Başkan Beyezgül'ün talimatlarıyla Şanlıurfa-Gaziantep istikameti asfaltlandı ve geliş ve gidiş olarak trafiğe açıldı. Ardından projede 2. Etap olan viyadük inşaatı hızlıca başladı.



Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe açıldı



Şanlıurfa trafiğinin kalbi niteliğindeki Çevik Kuvvet Köprülüğü kavşağı trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Ankara'daki girişimleri ile hız kazanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla asfaltlandı ve trafik akışına açıldı.



Her ilçede konser düzenleniyor



Sosyal Belediyecilik ilkesi kapsamında Şanlıurfa'nın her ilçesinde çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, "Yaz Akşamları Etkinleri" kapsamında her hafta ilçe ve merkezde olmak üzere açık yaz sıra gecesi ve ilahi konserleri düzenliyor.



Yeşeren çınarlara istanbul gezisi



Büyükşehir belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bazı tarihi ve turistik geziler düzenleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için birçok etkinlik düzenleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA