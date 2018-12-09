Şanlıurfa Belediye'den Yoksullara Soba Yardımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 'Sıcak yuvam' projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ailelere ücretsiz odun sobası dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, maddi olanakları kısıtlı ailelere yönelik hayata geçirdiği 'Sıcak Yuvam' projesi kapsamında eşi cezaevinde veya dul olanlara yönelik odun sobası dağıtımına başladı. Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan sosyal inceleme ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verilen sobalar, görevliler tarafından evde kurulumu yapılarak teslim ediliyor. Kış mevsimi boyunca sürecek çalışmalardan yararlanan aileler desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.