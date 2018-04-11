Şanlıurfa Beklediği Fuar Merkezine Kavuştu

Şanlıurfa'da yıllardır büyük bir eksiklik olarak değerlendirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin önemle üzerinde durduğu fuar merkezi, ilk temel atımından 8 ay sonra tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa, fuar merkezine kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin projeleri arasında yer alan fuar merkezi, 11 Nisan 2018 tarihine yetiştirilerek hizmete açıldı. Çiftçi tarafından görevlendirilen teknik ekibin Türkiye genelindeki fuar merkezlerini yerinde inceleyerek oluşturduğu Şanlı urfa Fuar Merkezi Projesi, ilk temel atımından 8 ay sonra tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Vatandaşlar ilk günden yoğun rağbet gösterdi

Ziyaretçilerine kapılarını yapı ve dekorasyon fuarı ile açan fuar merkezi, daha ilk günden yoğun rağbet gördü. Yapı ve dekorasyon alanından Türkiye'nin dört bir tarafından firmaların katılım gösterdiği fuarı gezen vatandaşlar, fuar merkezinin kentte kazandırılmasını takdirle karşıladı.

Açılışa Bakan Elvan ve Fakıbaba da katıldı

11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Fuar Merkezinin açılış programına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çitfçi AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sözümüzde durduk"

Şanlıurfa'nın her alanda olduğu gibi turizm ve ekonomik anlamda da daha hızlı kalkınabilmesi için fuar merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirterek konuşmasına başlayan Çiftçi, "Kalkınan Türkiye'mize ve kalkınan Şanlıurfa'mıza fuar merkezinin çok yakışacağını bir yıl öncesinden söylemiştik. Büyükşehir Belediyemiz, Kalkınma Bakanlığımızla ortaklaşa olarak bu çalışmayı başlattı ve bugün de bu güzel projeyi Şanlıurfa'mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa'mızda uzun yıllardır dile gelen bu sorunu 8 ayda tamamlayarak hizmete sunduk. Bu emeği tüm kadrolarımız yaşadı. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ki bu proje şehrimize kazandırıldı. Fuar merkezi şehirlerin kalkınmasının aynasıdır. Şanlıurfa da bir tarım ve turizm şehridir. Dolayısıyla her ay şehrimizde bir fuar organizasyonu ile Şanlıurfa'mıza canlılık gelecektir. Bilindiği gibi bugün 11 Nisan Urfa'mızın Kurtuluşu. İşte böylesine önemli şehrimiz için bizler yine sahada olacağız ve halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için çalışacağız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Fuar Merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA