Şanlıurfa Başkan Çiftçi, Atık Su Arıtma Tesisi'ni İnceledi

Başkan Çiftçi, Atık Su Arıtma Tesisi'ni inceledi

Şanlıurfa'da 2016 yılında temeli atılan 140 milyon liraya mal edilecek İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen 140 milyon liraya mal edilecek Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında temeli atılan İleri Bİyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sona geldi. Akçamescit Mahallesinde düzenlenen törenle temeli atılan tesisin tamamlanmasıyla 800 bin kişinin atık suyu doğaya arıtılmış şekilde kazandırılacağı belirtildi. Tesis ayrıca tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile Türkiye'nin milli servetine önemli oranda katkı sağlanacağı kaydedildi. Tesiste incelemede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren Başkan Nihat Çiftçi, İleri biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu, doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Arıtılan atık sudan çıkarılan biyogaz ile tesis kendi elektrik enerjisini üretecek. Arıtılan atık su bütün aşamalardan geçtikten sonra tarımsal sulamada kullanabilecek kadar temiz ve halk sağlığı açısından hiçbir tehlikesi olmayacak düzeyde arıtılacak. Arıtılan su tarımsal sulamada kullanılacağı gibi arıtma sonrası oluşan çamur, solar kurutma sistemleri ile kurutulduktan sonra belirli işlemlerden ve ünitelerden geçerek, istenirse tarımda doğal gübre olarak kullanılabilecek. Tesisin kendi elektriğini üreteceğini ve arıtılan suyun tekrar tarımsal sulamada kullanılabileceği düşünüldüğünde Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisi milli servete önemli bir katkı sağlamış olacak dedi. Tesisin, Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde yapımına devam edildiğine dikkat çeken Başkan Çiftçi, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyükleri arasında olacak olan ve 178 bin metrekarelik alana kurulacak Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92 düzeyine ulaştı. Proje aşamalarından olan kolektör hat döşeme çalışması toplam 21 bin 500 metre olarak tamamlandı. Atık su tesisi bittiğinde günlük 200 bin metreküplük su kapasitesi ile faaliyet gösterecek. Atık su arıtma tesisinde yer alan 4 adet ve 60 metre çapı ile Türkiye'deki en büyük çökeltme tanklarına sahip olan bu tesis, en modern imkanlar kullanılarak günümüz teknolojisine uygun olarak yapılacak diye konuştu. Şanlıurfa merkez ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, Kuracağımız bu tesisi Şanlıurfa'mızın kalkınmışlığının ve gelişmişliğinin ifadesidir. Şanlıurfa artık gerçekten gelişiyor ve dönüşümü yaşıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz, gelişmişliğin en önemli belirtilerinden bir tanesi de çevreye olan saygıdır, bizlerde Şanlıurfa'mızın çevre konusunda ve gerekli çalışmaları bir bir hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Merkezi hükümetimizin Şanlıurfa'mıza verdiği önem her alanda kendini hissettirmektedir. Alanlardaki projeler ve temel atmalarla bunu net bir şekilde vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Çalışkan bir kadroyuz ve çalışarak üretmeye devam edeceğiz. Her noktada kaliteli bir yapı ile tüm ihtiyaçları ortadan kaldırarak kalkınma çağını Türkiye'mizde olduğu gibi bölgemizde de bizler sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde görevimizi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'mızın doğal zenginliği olan tarımsal topraklarımızı verimli hale getirmek için bir çok yenilikçi çalışmaları sürdürüyoruz şeklinde konuştu.