Şanlıurfa Barosu'ndan, gözaltında 'kötü muamele' iddiası

ŞANLIURFA Baro Başkanı Abdullah Öncel, Halfeti ilçesinde bir komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınan 51 kişinin 'kötü muamele ve işkenceye' maruz kaldığını iddia etti.

Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs günü PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 14 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, bugün düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 51 kişiye yönelik kötü muamele ve işkence yapıldığına dair tespit ve raporların bulunduğunu öne sürdü. Öncel, sorumlularının derhal yargı önüne çıkartılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne yapılan toplam 51 mağdur ve mağdur yakını başvurusu üzerine, heyetimizin yaptığı birebir görüşme, adli raporlar, ayrıntılı anlatımlar, gözlem ve incelemeler, gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını doğrulamaktadır. Avukatlık Kanunu'nda barolara, insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğün sağlamak ve bu kavramlara işlevlik kazandırma özelliği verilmiştir. Söz konusu iddialar üzerine baromuzca bir heyet oluşturuldu ve süreç takip ediliyor. Heyetimiz 2015 yılından beri işkencenin sistematik hale getirildiği Şanlıurfa'da işkencenin son bulması adına hükümeti derhal gerekli girişimlerde bulunarak, bu insanlık suçunu işleyen ve bu suça ortak olanların yargı önünde hesap vermesi için harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: DHA

- Şanlıurfa