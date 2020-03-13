Şanlıurfa Barosu'ndan avukatların gözaltına alınmasına tepki
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Şanlıurfa, Polis, Güncel

Şanlıurfa Barosu'ndan avukatların gözaltına alınmasına tepki

ŞANLIURFA Baro Başkanı Abdullah Öncel, terör soruşturması kapsamında avukatların polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

13.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Şanlıurfa Barosu'ndan avukatların gözaltına alınmasına tepki

ŞANLIURFA Baro Başkanı Abdullah Öncel, terör soruşturması kapsamında avukatların polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Emin Baran, Hidayet Enmek, Hüseyin İzol, Şeyhmus İnal ve Özkan Avcı'nın da bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı.Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da aralarında bulunduğu Güneydoğu İllerindeki baro temsilcileri ile birlikte açıklama yaptı. Gözaltına alınan avukatların serbest bırakılmasını talep eden Baro Başkanı Abdullah Öncel, "Arama ve gözaltına almaya yönelik kararlardan anlaşıldığı üzere meslektaşlarımız hakkında, mesleki faaliyetler kapsamında kalacak gerekçelerle soruşturma başlatılmış ve sonucunda gözaltına alınmışlardır. Soruşturma aşamasında avukatların yargılanmalarına ilişkin özel hükümlerin ihlal edildiği ve bu hükümlerin hiçe sayıldığı ortadadır. Savunma hakkı, yaşam hakkı kadar kutsaldır. Herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devleti olmanın gereğidir. Buradan hem tutuklu olan, hem de şu anda gözaltında olan tüm meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve avukatlara saldırma alışkanlığından vazgeçilmesini talep ediyoruz."


Kaynak: DHA

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Manşet

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