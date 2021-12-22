Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: "Salgını önemli oranda kontrol altına aldık" - Haberler
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: "Salgını önemli oranda kontrol altına aldık"

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salona gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde "Öğrencilerle Buluşma" programında konuşma yaptı.

ŞANLIURFA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salona gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde "Öğrencilerle Buluşma" programında konuşma yaptı. (1)

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: Salgını önemli oranda kontrol altına aldık

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: Salgını önemli oranda kontrol altına aldık

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: Salgını önemli oranda kontrol altına aldık

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: Salgını önemli oranda kontrol altına aldık

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

 Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

 Bakan Koca: 'Yakın zamanda dünya genelinde Omikron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz'

Bakan Koca: "Yakın zamanda dünya genelinde Omikron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz"

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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