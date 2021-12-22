Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Bakan Koca: "Salgını önemli oranda kontrol altına aldık"
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salona gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde "Öğrencilerle Buluşma" programında konuşma yaptı.
ŞANLIURFA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salona gelişi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde "Öğrencilerle Buluşma" programında konuşma yaptı. (1)